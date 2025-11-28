Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lena Andres ist das neue Stollenmädchen der Annaberger Backwaren GmbH.
Lena Andres ist das neue Stollenmädchen der Annaberger Backwaren GmbH.
Annaberg
Diese junge Frau ist das neue Stollenmädchen im Erzgebirge
Von Robby Schubert
Traditionell schneidet das Annaberger Stollenmädchen gemeinsam mit dem Oberbürgermeister den Riesenstollen an. In diesem Jahr liegt die Ehre bei einer 18-jährigen Frohnauerin.

Lena Andres war bei ihrem ersten Auftritt schon etwas aufgeregt. Immerhin ist es kein gewöhnlicher Anlass gewesen, als sie das erste Mal das Stollenmädchen der Annaberger Backwaren verkörpern durfte. Und deshalb hat sich die 18-Jährige auch extra eine Befreiung geben lassen, um dabei zu sein, als der Annaberger Weihnachtsmarkt mit dem Titel...
26.11.2025
3 min.
„Der Stollenanschnitt zum Weihnachtsmarkt ist unsere Ladenverkostung“ – Wo gibt’s im Erzgebirge den leckersten Stollen?
Konditormeister Frank Graupner und Mario Hengst (r.) haben den Riesenstollen in den Ofen geschoben. Das zwei Meter lange Exemplar wird beim Thumer Weihnachtsmarkt angeschnitten.
Tradition: Ein Riesenstollen wird am Sonnabend auf dem Weihnachtsmarkt in Thum angeschnitten. Warum das Exemplar keine Mogelpackung ist.
Katrin Kablau
18:00 Uhr
4 min.
Spirituosenhersteller aus dem Erzgebirge rüstet auf: Deshalb erhöht Lautergold seine Kapazität
Techniker Kay Ullmann an einem der umgebauten Tanks, in denen sich die Rührwerke befinden. Damit kann Lautergold flexibler und größere Mengen Spirituosen herstellen.
Obwohl der Alkoholkonsum in Deutschland zurückgegangen ist, fassen jetzt die Mischbehälter beim Spirituosenhersteller in Lauter die doppelte Menge. Nötig war die Investition aus mehreren Gründen.
Anna Neef
30.11.2025
4 min.
Geschmackserlebnis mit Kopfkino: Warum Stollen aus dem Erzgebirge bei der Fachjury so gut punkten
Die Jury um André Bernatzky, Uto Stieberger und Paul Nitsche (v. l.) prämierte in diesem Jahr eine rekordverdächtige Anzahl Stollen aus der Region mit der höchsten Auszeichnung.
Zum Annaberger Stollentag wurde in diesem Jahr bei den teilnehmenden Bäckereien ein Rekordwert verzeichnet. Doch die große Überraschung kam erst am Ende der Veranstaltung.
Joseph Wenzel
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
Mehr Artikel