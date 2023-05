Dreister Diebstahl im Erzgebirge: Wie eine Bande unbemerkt fünf Bagger klauen konnte

Diese Tat macht sprachlos. Auch Tage nach dem dreisten Einbruch herrscht noch Fassungslosigkeit bei Katrin Hein. Sie führt mit ihrem Sohn Martin die Geschäfte bei der gleichnamigen Baumaschinen und Nutzfahrzeuge GmbH an der Alten Poststraße in Annaberg-Buchholz. Der Familienbetrieb wurde bestohlen - in großem Stil, vermutlich von einer...