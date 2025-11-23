Driften am Fichtelberg: Nur ein nächtlicher Spaß?

Der Fichtelberg ist seit Jahren ein Hotspot der Drifter. Sie verabreden sich übers Internet. Liefern sich ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Hilft eine Petition weiter?

Dunkelheit, Neuschnee, Minusgrade und PS. Es ist nicht wirklich ein Geheimnis, dass sich bei dieser Mischung jeden Winter Dutzende verabreden, die Spaß daran haben, ihre Autos ausbrechen und über freie Flächen schlittern zu lassen. Der Fichtelberg gilt schon seit Jahren als Hotspot der Drifter. Und so ist am Samstagabend die Sonne eben hinter...