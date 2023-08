Drogerie will wachsen: Annaberger Innenstadt droht weiterer Leerstand

Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Rossmann von der Wolkensteiner Straße ins EC-Center ziehen will. Die Innenstadt würde einen Kundenmagnet verlieren. Mit Folgen?

Die großen roten Buchstaben über dem Ladeneingang werden derzeit von einem Gerüst verdeckt. An dem Gebäude an der Wolkensteiner Straße erfolgen Fassadenarbeiten. Im Inneren der Rossmann-Filiale in Annaberg-Buchholz hat sich hingegen lange nichts getan. Es geht eng zu in dem Geschäft. Zu eng für die Ansprüche der Drogeriemarkt-Kette....