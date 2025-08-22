DTM am Sachsenring: Rennteam aus Belgien macht Boxenstopp im Erzgebirge

Von Freitag bis Sonntag gastiert die Rennsportserie auf dem Sachsenring. Ein Team hat seine beiden PS-Boliden zuvor in einer Kfz-Werkstatt in Schlettau zerlegt. Doch wie kam es dazu?

Ein aktuelles DTM-Team hat man nicht alle Tage in der eigenen Werkstatt zu Gast, sagt Michael Meyer nicht ohne Stolz. Hinter dem Chef des gleichnamigen Kfz-Betriebs in Schlettau und seinem Team liegen aufregende Tage. Denn vor dem Lauf der Rennsportserie am Wochenende auf dem Sachsenring hat tatsächlich das Comtoyou-Racing-Team aus Belgien seine...