Ehemaliger „GZSZ“-Star kommt ins Erzgebirge: Warum Senta heute lieber Kindermusik macht

Annaberg
Annaberg-Buchholz. Sie war die Tanja Seefeld in der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und war als Sängerin Oonagh erfolgreich. Am Samstag kommt Senta zum Konzert in die „Alte Brauerei“ nach Annaberg-Buchholz. Im Interview spricht sie nicht nur über Wendepunkte in ihrem Leben.
Freie Presse: Mit 13 sind Sie in die Musikbranche eingestiegen. Endgültig einem großen Publikum bekannt geworden sind Sie aber vor allem als Tanja Seefeld in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Wie wichtig war diese Zeit? Und werden Sie heute noch darauf angesprochen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.