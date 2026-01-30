MENÜ
„Schule des Friedens“: Tag der offenen Tür findet am 30. Januar statt.
„Schule des Friedens“: Tag der offenen Tür findet am 30. Januar statt.
Annaberg
Ehrenfriedersdorf: „Schule des Friedens“ lädt zum Tag der offenen Tür ein
Von Farhard Salmanian
Blick hinter die Kulissen der Oberschule: „Schule des Friedens“ in Ehrenfriedersdorf bietet am 30. Januar Rundgänge und Gespräche zu Abschlüssen an.

Die „Schule des Friedens“ in Ehrenfriedersdorf lädt am Freitag, 30. Januar, zum Tag der offenen Tür ein. Das teilte die Stadt Ehrenfriedersdorf zur Oberschule mit. Der Leitgedanke sei „Miteinander – Mitdenken – Mitarbeiten“. Interessierte können die Schule von 16 bis 19 Uhr besuchen. Lehrkräfte und Schulleitung stehen beim Rundgang...
