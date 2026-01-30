Ehrenfriedersdorf: „Schule des Friedens“ lädt zum Tag der offenen Tür ein

Blick hinter die Kulissen der Oberschule: „Schule des Friedens“ in Ehrenfriedersdorf bietet am 30. Januar Rundgänge und Gespräche zu Abschlüssen an.

Die „Schule des Friedens" in Ehrenfriedersdorf lädt am Freitag, 30. Januar, zum Tag der offenen Tür ein. Das teilte die Stadt Ehrenfriedersdorf zur Oberschule mit. Der Leitgedanke sei „Miteinander – Mitdenken – Mitarbeiten". Interessierte können die Schule von 16 bis 19 Uhr besuchen. Lehrkräfte und Schulleitung stehen beim Rundgang...