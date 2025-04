Eigentümer im Erzgebirge sperrt bei Spaziergängern beliebten Weg

Mit Schildern und Weidezaundraht will ein Thumer verhindern, dass ein Weg über sein Grundstück von jedermann genutzt wird. Das sorgt für Aufregung und die Frage: Darf er das?

„Privatgrundstück. Unbefugten ist das Betreten verboten. Eltern haften für ihre Kinder.“ und „Dieser Bereich wird videoüberwacht.“ So steht es seit einigen Tagen auf Schildern an einem bei Spaziergängern beliebten Weg in der Nähe des einstigen Freibads in Thum. Zudem versperrt Weidezaundraht mit rot-weißen Fahnen den rund einhundert...