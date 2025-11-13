Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Eilmeldung: Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa

Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung. Bild: Ronny Küttner
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Eilmeldung: Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.

Zugegeben, uns überrascht es nicht. Aber nächste Woche haben es die Annaberg-Buchholzer schriftlich: Der Annaberger Weihnachtsmarkt zählt zu den schönsten Weihnachtsmärkten Europas. Die Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll in wenigen Tagen übergeben werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.11.2025
2 min.
Baum für Annaberger Weihnachtsmarkt wird erwartet: Wahl fällt auf 22 Meter hohe Fichte
Der Annaberger Weihnachtsbaum kommt nächste Woche, hier ein Bild von 2024.
Nächste Woche soll der Weihnachtsbaum auf dem Annaberger Markt aufgestellt werden. Es wird noch mehr aufgebaut.
Annett Honscha
15:30 Uhr
2 min.
Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle.
Bundesweit rücken am 15. November Keller in den Fokus, um auf klimafreundliches Heizen aufmerksam zu machen. In Chemnitz geht es um Wärmepumpen und wie der Einsatz funktioniert.
Denise Märkisch
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
12.11.2025
3 min.
Neu im Rathaus in Annaberg: Auf Weihnachtsmarkt und Kät gibt künftig eine Frau den Ton an
Sie managt jetzt Großveranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt in Annaberg: Maria Thiele.
Rund sieben Monate ist die Stelle des Veranstaltungsmanagers in Annaberg-Buchholz unbesetzt gewesen. Jetzt gibt es eine Nachfolgerin. Sie war bisher allerdings eher in sportlicher Mission unterwegs.
Antje Flath
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
Mehr Artikel