„Ein irrer Kampf“: Wie das Café „Anna + Sascha“ im Erzgebirge behinderte Menschen ins Leben holt

Katja Seifert hat vor 25 Jahren ihr Leben auf den Kopf gestellt: Sie adoptierte ein behindertes Kind in Russland und zog das erste Inklusionshotel im Erzgebirge hoch. Das muss sie nun zum Laufen bringen. Ein Kraftakt am Rande des Wahnsinns.

Es war das erste Kind, das sie in dem Heim sah. Ein Junge im gelben Strampelanzug. Als er ins Heim kam, waren seine Hände in Socken festgebunden, damit er nicht weiter an seinen Fingern saugen konnte. Seiner Geburtsurkunde nach war er fünf Jahre alt, maß etwa 75 Zentimeter, wog knapp sieben Kilo. Er war mit Downsyndrom zur Welt gekommen, eine... Es war das erste Kind, das sie in dem Heim sah. Ein Junge im gelben Strampelanzug. Als er ins Heim kam, waren seine Hände in Socken festgebunden, damit er nicht weiter an seinen Fingern saugen konnte. Seiner Geburtsurkunde nach war er fünf Jahre alt, maß etwa 75 Zentimeter, wog knapp sieben Kilo. Er war mit Downsyndrom zur Welt gekommen, eine...