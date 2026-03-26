„Ein irrer Kampf“: Wie das Café „Anna + Sascha“ im Erzgebirge behinderte Menschen ins Leben holt

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Katja Seifert mit ihrem Adoptivsohn Sascha im Café „Anna + Sascha“ des neuen Inklusionshotels in Annaberg-Buchholz.
Katja Seifert mit ihrem Adoptivsohn Sascha im Café „Anna + Sascha“ des neuen Inklusionshotels in Annaberg-Buchholz. Foto: Kristian Hahn
Kurze Unterbrechung für den Fotografen: Sascha Seifert im Café „Anna + Sascha“.
Kurze Unterbrechung für den Fotografen: Sascha Seifert im Café „Anna + Sascha“. Foto: Kristian Hahn
Sascha Seifert bereitet in der Küche des Cafés den Blätterteig für die Apfelringe vor, an seiner Seite sein langjähriger Betreuer Jörn Michael.
Sascha Seifert bereitet in der Küche des Cafés den Blätterteig für die Apfelringe vor, an seiner Seite sein langjähriger Betreuer Jörn Michael. Foto: Kristian Hahn
Nach jahrelanger Sanierung ist jetzt alles neu: das Inklusionshotel des Vereins „Anna + Sascha“ an der Buchholzer Straße am Eingang zur Altstadt Annabergs. Das Café befindet sich im Erdgeschoss.
Nach jahrelanger Sanierung ist jetzt alles neu: das Inklusionshotel des Vereins „Anna + Sascha“ an der Buchholzer Straße am Eingang zur Altstadt Annabergs. Das Café befindet sich im Erdgeschoss. Foto: Kristian Hahn
Dieses Foto von Katja und Sascha Seifert entstand 2017 im ehemals verfallenden Haus an der Buchholzer Straße. Das Foto erschien damals in der Wochenendbeilage der „Freien Presse“ zum geplanten Hotelvorhaben.
Dieses Foto von Katja und Sascha Seifert entstand 2017 im ehemals verfallenden Haus an der Buchholzer Straße. Das Foto erschien damals in der Wochenendbeilage der „Freien Presse“ zum geplanten Hotelvorhaben. Foto: Kristin Schmidt
Geschafft, aus einem Traum wurde Wirklichkeit: Katja und Sascha Seifert heute an derselben Stelle des nun sanierten Hauses, das das Inklusionshotel und Café beherbergt.
Geschafft, aus einem Traum wurde Wirklichkeit: Katja und Sascha Seifert heute an derselben Stelle des nun sanierten Hauses, das das Inklusionshotel und Café beherbergt. Foto: Kristian Hahn
„Wir gehen hier neue Wege“: Küchenchefin Betty Weiß (links) und Serviceleiterin Beatrice Junghänel.
„Wir gehen hier neue Wege“: Küchenchefin Betty Weiß (links) und Serviceleiterin Beatrice Junghänel. Foto: Kristian Hahn
Blick ins Café.
Blick ins Café. Foto: Kristian Hahn
Geschäftsführer Thomas Kadenbach an der Rezeption.
Geschäftsführer Thomas Kadenbach an der Rezeption. Foto: Kristian Hahn
Blick in eines der Zimmer im Inklusionshotel.
Blick in eines der Zimmer im Inklusionshotel. Foto: Kristian Hahn
Fühlbare Ausschilderungen an Geländern im Hotel erleichtern die Orientierung für Menschen mit Sehbehinderungen.
Fühlbare Ausschilderungen an Geländern im Hotel erleichtern die Orientierung für Menschen mit Sehbehinderungen. Foto: Kristian Hahn
Katja Seifert mit ihrem Adoptivsohn Sascha im Café „Anna + Sascha“ des neuen Inklusionshotels in Annaberg-Buchholz.
Katja Seifert mit ihrem Adoptivsohn Sascha im Café „Anna + Sascha“ des neuen Inklusionshotels in Annaberg-Buchholz. Foto: Kristian Hahn
Kurze Unterbrechung für den Fotografen: Sascha Seifert im Café „Anna + Sascha“.
Kurze Unterbrechung für den Fotografen: Sascha Seifert im Café „Anna + Sascha“. Foto: Kristian Hahn
Sascha Seifert bereitet in der Küche des Cafés den Blätterteig für die Apfelringe vor, an seiner Seite sein langjähriger Betreuer Jörn Michael.
Sascha Seifert bereitet in der Küche des Cafés den Blätterteig für die Apfelringe vor, an seiner Seite sein langjähriger Betreuer Jörn Michael. Foto: Kristian Hahn
Nach jahrelanger Sanierung ist jetzt alles neu: das Inklusionshotel des Vereins „Anna + Sascha“ an der Buchholzer Straße am Eingang zur Altstadt Annabergs. Das Café befindet sich im Erdgeschoss.
Nach jahrelanger Sanierung ist jetzt alles neu: das Inklusionshotel des Vereins „Anna + Sascha“ an der Buchholzer Straße am Eingang zur Altstadt Annabergs. Das Café befindet sich im Erdgeschoss. Foto: Kristian Hahn
Dieses Foto von Katja und Sascha Seifert entstand 2017 im ehemals verfallenden Haus an der Buchholzer Straße. Das Foto erschien damals in der Wochenendbeilage der „Freien Presse“ zum geplanten Hotelvorhaben.
Dieses Foto von Katja und Sascha Seifert entstand 2017 im ehemals verfallenden Haus an der Buchholzer Straße. Das Foto erschien damals in der Wochenendbeilage der „Freien Presse“ zum geplanten Hotelvorhaben. Foto: Kristin Schmidt
Geschafft, aus einem Traum wurde Wirklichkeit: Katja und Sascha Seifert heute an derselben Stelle des nun sanierten Hauses, das das Inklusionshotel und Café beherbergt.
Geschafft, aus einem Traum wurde Wirklichkeit: Katja und Sascha Seifert heute an derselben Stelle des nun sanierten Hauses, das das Inklusionshotel und Café beherbergt. Foto: Kristian Hahn
„Wir gehen hier neue Wege“: Küchenchefin Betty Weiß (links) und Serviceleiterin Beatrice Junghänel.
„Wir gehen hier neue Wege“: Küchenchefin Betty Weiß (links) und Serviceleiterin Beatrice Junghänel. Foto: Kristian Hahn
Blick ins Café.
Blick ins Café. Foto: Kristian Hahn
Geschäftsführer Thomas Kadenbach an der Rezeption.
Geschäftsführer Thomas Kadenbach an der Rezeption. Foto: Kristian Hahn
Blick in eines der Zimmer im Inklusionshotel.
Blick in eines der Zimmer im Inklusionshotel. Foto: Kristian Hahn
Fühlbare Ausschilderungen an Geländern im Hotel erleichtern die Orientierung für Menschen mit Sehbehinderungen.
Fühlbare Ausschilderungen an Geländern im Hotel erleichtern die Orientierung für Menschen mit Sehbehinderungen. Foto: Kristian Hahn
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„Ein irrer Kampf“: Wie das Café „Anna + Sascha“ im Erzgebirge behinderte Menschen ins Leben holt
Redakteur
Von Katharina Leuoth
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Katja Seifert hat vor 25 Jahren ihr Leben auf den Kopf gestellt: Sie adoptierte ein behindertes Kind in Russland und zog das erste Inklusionshotel im Erzgebirge hoch. Das muss sie nun zum Laufen bringen. Ein Kraftakt am Rande des Wahnsinns.

Es war das erste Kind, das sie in dem Heim sah. Ein Junge im gelben Strampelanzug. Als er ins Heim kam, waren seine Hände in Socken festgebunden, damit er nicht weiter an seinen Fingern saugen konnte. Seiner Geburtsurkunde nach war er fünf Jahre alt, maß etwa 75 Zentimeter, wog knapp sieben Kilo. Er war mit Downsyndrom zur Welt gekommen, eine...
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