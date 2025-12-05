Einbruch in eine Bäckerei im Erzgebirge – Bargeld entwendet

Annaberg
In eine Bäckerei in Kleinrückerswalde ist in der Nacht zu Freitag eingebrochen worden. Was bisher bekannt ist.
In der Nacht zu Freitag ist in Kleinrückerswalde, einem Ortsteil von Annaberg-Buchholz, in eine Bäckerei-Filiale eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Alarmanlage des Geschäftes gegen 1 Uhr angeschlagen. Bisher bekannt ist, dass die unbekannten Täter über ein aufgebrochenes Fenster in die Filiale gekommen sind und in den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.