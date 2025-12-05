Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Einen Einbruch in eine Bäckerei-Filiale vermeldet die Polizei aus Kleinrückerswalde.
Einen Einbruch in eine Bäckerei-Filiale vermeldet die Polizei aus Kleinrückerswalde.
Annaberg
Einbruch in eine Bäckerei im Erzgebirge – Bargeld entwendet
Redakteur
Von Heike Mann
In eine Bäckerei in Kleinrückerswalde ist in der Nacht zu Freitag eingebrochen worden. Was bisher bekannt ist.

In der Nacht zu Freitag ist in Kleinrückerswalde, einem Ortsteil von Annaberg-Buchholz, in eine Bäckerei-Filiale eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Alarmanlage des Geschäftes gegen 1 Uhr angeschlagen. Bisher bekannt ist, dass die unbekannten Täter über ein aufgebrochenes Fenster in die Filiale gekommen sind und in den...
