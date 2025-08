Einkaufen im Erzgebirge: Lebensmittelmarkt startet neu mit deutlich größerer Verkaufsfläche

Der Netto-Markt an der Chemnitzer Straße in Ehrenfriedersdorf war zehn Monate eine Baustelle – größtenteils bei laufendem Betrieb. Was hat sich in dieser Zeit verändert?

Die Bauarbeiten sind fast beendet, auch wenn im Hintergrund noch Bagger agieren. Der Netto-Markt an der Chemnitzer Straße in Ehrenfriedersdorf öffnet am Dienstag um 7 Uhr nach sechs Wochen Schließzeit wieder seine Türen. Zehn Monate war gebaut worden. „Die Bauphase verlief planmäßig", resümiert Christina Stylianou. Sie ist die Leiterin...