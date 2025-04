Einsam und verlassen: Warum im Erzgebirge ein silberfarbener Alfa an B 95 steht

Ein Auto mit ausländischem Kennzeichen steht seit Wochen an der Bundesstraße. Eine Anwohnerin hat beobachtet, wie der Wagen von einem anderen Auto gestoppt wurde.

Einsam steht der silberfarbene Alfa Romeo in Hammerunterwiesenthal. Seit fast zwei Monaten. Wenige Meter neben der B 95 auf einem Platz oberhalb des Bahnhofs. Am Auto ein polnisches Kennzeichen, an der Karosserie nagt der Rost, auf der Rückbank liegt eine Matratze. Was hat es mit dem Alfa auf sich? Diese Frage stellt sich nicht nur Anwohnerin...