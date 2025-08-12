Einzigartig im Erzgebirge: Bikerin verbindet Glaube und Hobby

Annaberg
Theresa Thierfelder tourt als vermutlich erste deutsche Biker-Pastorin durch Sachsen. Der Glaube und die Leidenschaft für Motorräder begleiten die Crottendorferin schon seit Kindesalter.
Theresa Thierfelder ist in ihrem neuen Job angekommen: Seit drei Jahren tourt die Erzgebirgerin als vermutlich erste deutsche Biker-Pastorin durchs Land. „Vielleicht bin ich sogar europaweit die Einzige mit diesem Beruf“, sagt die junge Frau aus Crottendorf. Angestellt ist sie beim Verein Christliche Motorradfahrer Sachsens (CMS), der zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.