Einzigartig im Erzgebirge: Bikerin verbindet Glaube und Hobby

Theresa Thierfelder tourt als vermutlich erste deutsche Biker-Pastorin durch Sachsen. Der Glaube und die Leidenschaft für Motorräder begleiten die Crottendorferin schon seit Kindesalter.

Theresa Thierfelder ist in ihrem neuen Job angekommen: Seit drei Jahren tourt die Erzgebirgerin als vermutlich erste deutsche Biker-Pastorin durchs Land. „Vielleicht bin ich sogar europaweit die Einzige mit diesem Beruf“, sagt die junge Frau aus Crottendorf. Angestellt ist sie beim Verein Christliche Motorradfahrer Sachsens (CMS), der zum...