  • Eisiges Vergnügen und rätselhafter Weg: Wie Oberwiesenthal Gäste am Fichtelberg auch ohne Schnee ködern will

Annaberg
Eisiges Vergnügen und rätselhafter Weg: Wie Oberwiesenthal Gäste am Fichtelberg auch ohne Schnee ködern will
Von Kjell Riedel
Was den Skibetrieb an Sachsens höchstem Berg angeht, müssen sich Einheimische und Touristen noch gedulden. Langeweile soll dennoch nicht aufkommen.

Die Hoffnung, vor Weihnachten den Skibetrieb am Fichtelberg starten zu können, hat sich für die Oberwiesenthaler nicht erfüllt. Sobald es die Wetterlage wirklich zulasse, werde mit der Beschneiung begonnen, sagt René Lötzsch. Der technische Geschäftsführer und Betriebsleiter beim nunmehr privaten Liftbetreiber hat aber auch gute Nachrichten...
