Eliteschule des Wintersports in Oberwiesenthal: Das sind die Abiturienten 2025

Herzlichen Glückwunsch heißt es für diese Abiturienten: Sie haben das Zeugnis in der Tasche. „Freie Presse“ zeigt das Abschlussfoto.

An der Eliteschule des Wintersports in Oberwiesenthal haben in diesem Jahr das Abitur abgelegt (v. l.): Björn Kupke, Leonie Böhm, Alexandra Hoffmann, Lilly Orgis, Antonia Lang, Marie Meier, Kyra Göhler, Philipp Lohr, Melina Holland, Emma Maresova, Fabinne Heinze, Nelly Lachmann, Lara Konrad und Jordan Lee Berndt. (kjr)