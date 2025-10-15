Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Gemeinde Sehmatal laufen derzeit Planungen für zwei große Solarprojekte. Eine Anlage soll im Ortsteil Sehma entstehen. Beide Projekte sind nicht unumstritten.
In der Gemeinde Sehmatal laufen derzeit Planungen für zwei große Solarprojekte. Eine Anlage soll im Ortsteil Sehma entstehen. Beide Projekte sind nicht unumstritten. Bild: Ronny Küttner
In der Gemeinde Sehmatal laufen derzeit Planungen für zwei große Solarprojekte. Eine Anlage soll im Ortsteil Sehma entstehen. Beide Projekte sind nicht unumstritten.
In der Gemeinde Sehmatal laufen derzeit Planungen für zwei große Solarprojekte. Eine Anlage soll im Ortsteil Sehma entstehen. Beide Projekte sind nicht unumstritten. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Energiewende im Erzgebirge: Ein Dorf streitet über zweites großes Solarprojekt
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Unternehmen aus Sehma will seine Energieversorgung weitgehend selbst in die Hand nehmen. Doch nicht alle im Ort finden die Idee gut – ähnlich wie beim Solarpark in Cranzahl.

Die Unger Kabel-Konfektionstechnik GmbH plant in Sehma das Errichten einer großen Photovoltaikfreiflächenanlage im Westen und Osten der Ernst-Thälmann-Straße. Parallel dazu ist die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und Rückverstromung von Wasserstoff geplant. Auf zwei insgesamt annähernd zehn Hektar umfassenden Teilflächen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:25 Uhr
2 min.
Vogtländische Kleinstadt soll attraktiver werden: Sperkenwerk lädt ein zum Kneipenquiz
Silke Böhm und das Sperkenwerk laden ein zum ersten Oelsnitzer Kneipenquiz.
Sperkenwerk startet mit Kneipenquiz durch und lädt interessierte Vereine ein, Mannschaften zu stellen. Wer wird Ratekönig von Oelsnitz?
Daniela Hommel-Kreißl
14:16 Uhr
2 min.
Trump: Neuer Zoll auf China-Importe für Wirtschaft untragbar
US-Präsident Trump geht nicht davon aus, dass die neuen, von ihm forcierten Zölle gegen China für die Wirtschaft haltbar sind. (Archivfoto)
Die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt nehmen zu. Trump drohte zuletzt mit Zöllen gegen China - obwohl er weiß, dass diese wirtschaftlich nicht tragbar sind.
01.10.2025
5 min.
Mulda bremst 66-Hektar-Solarpark – Gemeinderat lehnt Aufstellungsbeschluss ab
Das Vorhaben eines Solarparks bei Mulda ist vom Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt worden.
Muldas Gemeinderat hat den Start ins Verfahren für einen rund 66 Hektar großen Solarpark mehrheitlich abgelehnt. Damit liegt das Projekt eines Hamburger Unternehmens auf Eis.
Heike Hubricht
30.09.2025
4 min.
Millionen-Investitionen: Wo im Erzgebirge Mega-Solarparks geplant sind
An der A 72 in Niederdorf ist ein großer Solarpark geplant.
Im Erzgebirge könnten in den nächsten Jahren neue große Solarparks entstehen. Gleich mehrere XXL-Projekte sind in der Planung. Es geht um Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick.
unseren Redakteuren
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
Mehr Artikel