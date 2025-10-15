Energiewende im Erzgebirge: Ein Dorf streitet über zweites großes Solarprojekt

Ein Unternehmen aus Sehma will seine Energieversorgung weitgehend selbst in die Hand nehmen. Doch nicht alle im Ort finden die Idee gut – ähnlich wie beim Solarpark in Cranzahl.

Die Unger Kabel-Konfektionstechnik GmbH plant in Sehma das Errichten einer großen Photovoltaikfreiflächenanlage im Westen und Osten der Ernst-Thälmann-Straße. Parallel dazu ist die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und Rückverstromung von Wasserstoff geplant. Auf zwei insgesamt annähernd zehn Hektar umfassenden Teilflächen... Die Unger Kabel-Konfektionstechnik GmbH plant in Sehma das Errichten einer großen Photovoltaikfreiflächenanlage im Westen und Osten der Ernst-Thälmann-Straße. Parallel dazu ist die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und Rückverstromung von Wasserstoff geplant. Auf zwei insgesamt annähernd zehn Hektar umfassenden Teilflächen...