Flüchtlingen wird im Kreis seit einem Jahr die finanzielle Unterstützung auf eine Karte gebucht.
Bild: Küttner
Annaberg
Erzgebirge: Anzahl der Asylsuchenden gesunken
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Anzahl der Asylanträge sinkt seit Monaten. Für den Erzgebirgskreis, 2024 bei der Aufnahme an der Belastungsgrenze, sind weniger Zuweisungen avisiert.

Die Anzahl der Asylsuchenden, die dem Erzgebirgskreis in diesem Jahr bislang zugeordnet wurden, ist gesunken. Das geht aus der Antwort vom Landratsamt auf eine entsprechende „Freie Presse“-Anfrage hervor.
