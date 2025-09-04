Erzgebirge: Anzahl der Asylsuchenden gesunken

Die Anzahl der Asylanträge sinkt seit Monaten. Für den Erzgebirgskreis, 2024 bei der Aufnahme an der Belastungsgrenze, sind weniger Zuweisungen avisiert.

Die Anzahl der Asylsuchenden, die dem Erzgebirgskreis in diesem Jahr bislang zugeordnet wurden, ist gesunken. Das geht aus der Antwort vom Landratsamt auf eine entsprechende „Freie Presse"-Anfrage hervor.