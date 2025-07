Erzgebirge: Atemalkoholtest ergibt mittags bei Unfallfahrer 3,16 Promille

Der Mann ist nun seinen Führerschein los. Außerdem wurden mehrere Anzeigen gestellt.

Annaberg-Buchholz.

Mit der Sicherstellung seines Führerscheins und Anzeigen endete die Fahrt eines 47-Jährigen in Annaberg-Buchholz. Laut Polizei war der Mann am 6. Juli gegen 11.45 Uhr von der B 101 mit seinem Ford in den Kreisverkehr gefahren. Dabei fuhr er geradeaus auf die Verkehrsinsel, dort über einen Stein und die Verkehrszeichen. Danach ging es weiter in Richtung Buchholz, allerdings wurde er in der Nähe gefunden, da das Auto offensichtlich nicht mehr fahrbereit war. Sachschaden: insgesamt etwa 8000 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,16 Promille. Es folgten die Sicherstellung des Führerscheines sowie Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr. (bz)