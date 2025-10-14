Erzgebirge: Ausstellung „Die DDR – Zwischen Repression und Widerspruch“ läuft noch bis 30. Oktober

Die Ausstellung „Die DDR – Zwischen Repression und Widerspruch“ ist noch bis 30. Oktober im Annaberger Rathaus zu sehen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird auf 76 Roll-Ups die Geschichte der DDR in acht spannenden Kapiteln präsentiert – vom Aufbau der SED-Herrschaft bis zur Friedlichen Revolution und der Auseinandersetzung mit der... Die Ausstellung „Die DDR – Zwischen Repression und Widerspruch“ ist noch bis 30. Oktober im Annaberger Rathaus zu sehen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird auf 76 Roll-Ups die Geschichte der DDR in acht spannenden Kapiteln präsentiert – vom Aufbau der SED-Herrschaft bis zur Friedlichen Revolution und der Auseinandersetzung mit der...