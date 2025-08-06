Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Beleuchtung in der Silberlandhalle wird auf LED-Technik umgerüstet.
Die Beleuchtung in der Silberlandhalle wird auf LED-Technik umgerüstet. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Die Beleuchtung in der Silberlandhalle wird auf LED-Technik umgerüstet.
Die Beleuchtung in der Silberlandhalle wird auf LED-Technik umgerüstet. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Erzgebirge: Beleuchtung der Silberlandhalle wird auf LED-Technik umgerüstet
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bauarbeiten in Annaberg-Buchholz erfolgen abschnittsweise, sodass der Betrieb aufrecht erhalten werden kann.

In der Silberlandhalle Annaberg-Buchholz hat eine energetische Sanierungsmaßnahme begonnen. Ziel ist es laut Stadtsprecherin Annett Flämig, durch die Umrüstung der Innenbeleuchtung auf LED-Technik den Stromverbrauch deutlich zu senken und einen spürbaren Beitrag zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes zu leisten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
07.08.2025
1 min.
Erzgebirge: Stadtführung rund um eine faszinierende Persönlichkeit
Start der Stadtführung ist an der Annenkirche.
Caspar Kürschner steht im Mittelpunkt der Stadtführung am 9. August in Annaberg-Buchholz.
Babette Zaumseil
06.08.2025
3 min.
Wieso an einer Bundesstraße in Annaberg seit Jahren ein Bauzaun steht
Kein schöner Anblick: der Bauzaun an der B 101 in Annaberg-Buchholz.
Wer auf der B 101 in der Kreisstadt im Erzgebirge fährt, kommt in Höhe der Silberlandhalle an einem rund 100 Meter langen Behelfszaun vorbei. Kein schöner Anblick. Was die Stadt dazu sagt.
Kjell Riedel
14:09 Uhr
3 min.
Allofs zu Weissman-Debatte: Antisemitismus-Vorwurf "absurd"
Wechselt doch nicht zu Fortuna Düsseldorf: Shon Weissman aus Israel.
Fortuna Düsseldorf entscheidet sich dagegen, einen israelischen Fußballer zu verpflichten. Zuvor hatte es Fan-Proteste wegen Äußerungen des Stürmers im Internet gegeben. Nun spricht Allofs.
14:12 Uhr
1 min.
Fanfaren, Eispiraten, Feierlaune – Stadtfest Crimmitschau geht in Runde zwei
Mit dem Einzug des Crimmitschauer Fanfarenzugs ist das Stadtfest am Samstagmorgen gestartet.
Vom Familienprogramm bis zur kultigen Partyband – in der Innenstadt jagt an diesem Wochenende ein Highlight das nächste.
Jochen Walther
Mehr Artikel