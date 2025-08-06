Erzgebirge: Beleuchtung der Silberlandhalle wird auf LED-Technik umgerüstet

Die Bauarbeiten in Annaberg-Buchholz erfolgen abschnittsweise, sodass der Betrieb aufrecht erhalten werden kann.

In der Silberlandhalle Annaberg-Buchholz hat eine energetische Sanierungsmaßnahme begonnen. Ziel ist es laut Stadtsprecherin Annett Flämig, durch die Umrüstung der Innenbeleuchtung auf LED-Technik den Stromverbrauch deutlich zu senken und einen spürbaren Beitrag zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes zu leisten.