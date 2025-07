Erzgebirge: Besucherbergwerk feiert 30-jähriges Bestehen

Am 6. Juli feiert die Zinngrube in Ehrenfriedersdorf mit ihren Besuchern.

30 Jahre existiert das Besucherbergwerk Zinngrube in Ehrenfriedersdorf, und das wird am 6. Juli gefeiert. Geboten wird dabei einiges: So treten Tanzgruppen um 11 und 12 Uhr auf, es gibt eine Gedenkstunde der Berggrabebrüderschaft Ehrenfriedersdorf mit Bergaufzug ab 13.30 Uhr und den Weltrekordversuch „Längstes geklöppeltes Notenband“ ab...