Ab Mitte des Monats können Ärzte den angepassten Covid-19-Impfstoff bestellen.
Ab Mitte des Monats können Ärzte den angepassten Covid-19-Impfstoff bestellen.
Annaberg
Erzgebirge: Covid-Impfstoff für Mitte September erwartet
Redakteur
Von Katrin Kablau
Das Gesundheitsamt rechnet beim Covid 19-Virus in der Omikron Line mit ähnlich milden Verläufen wie im Vorjahr. Die Impfempfehlung gilt ab Ü 60.

Zum Stichtag 26. August hat es im Erzgebirgskreis 29 Meldungen von Covid19-Erkrankungen gegeben. 2024 waren es im Vergleichszeitraum 47. Das geht aus der Antwort auf eine „Freie Presse“-Anfrage ans Landratsamt hervor. Bis dato lägen noch keine Influenzameldungen vor. „Wir wissen, dass sich das Covid 19-Virus in der Omikron Line...
