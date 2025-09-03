Erzgebirge: Covid-Impfstoff für Mitte September erwartet

Das Gesundheitsamt rechnet beim Covid 19-Virus in der Omikron Line mit ähnlich milden Verläufen wie im Vorjahr. Die Impfempfehlung gilt ab Ü 60.

Zum Stichtag 26. August hat es im Erzgebirgskreis 29 Meldungen von Covid19-Erkrankungen gegeben. 2024 waren es im Vergleichszeitraum 47. Das geht aus der Antwort auf eine „Freie Presse“-Anfrage ans Landratsamt hervor. Bis dato lägen noch keine Influenzameldungen vor. „Wir wissen, dass sich das Covid 19-Virus in der Omikron Line...