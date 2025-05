Erzgebirge: Freispruch nach Brand mit neun Toten in Behindertenheim in Vejprty

Das verheerende Feuer in einem Behindertenheim in Vejprty im Januar 2020 erschütterte die Menschen auf beiden Seiten der Grenze. Ein Prozess gegen den Leiter der Einrichtung endet nun mit einem Freispruch.

Vejprty/Bärenstein. Der Prozess um einen Brand mit neun Toten in einem Behindertenheim im tschechischen Vejprty, Grenzort zu Bärenstein, ist mit einem Freispruch zu Ende gegangen. Das Bezirksgericht in Chomutov sah es nicht als erwiesen an, dass der Leiter des Heims gegen Gesetze verstoßen habe, wie die Agentur CTK am Freitag berichtete. Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann der fahrlässigen Gefährdung der Allgemeinheit beschuldigt. Sie warf ihm vor, seine Pflichten beim Brandschutz vernachlässigt und zwei frühere Brände nicht der Polizei gemeldet zu haben. Der Direktor der städtischen Sozialdienste bestritt die Vorwürfe.

Feuer überraschte Bewohner im Schlaf

Der tödliche Brand hatte vor knapp fünfeinhalb Jahren die Erzgebirgsstadt Vejprty erschüttert, die unmittelbar an die sächsische Nachbargemeinde Bärenstein grenzt. Das Feuer überraschte die Bewohner des Heims für geistig Behinderte am frühen Morgen des 19. Januar 2020 im Schlaf. Acht Männer im Alter zwischen 36 und 59 Jahren starben vor Ort an Rauchvergiftungen. Ein weiterer Bewohner erlag mehrere Monate später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Nach den Ermittlungen der Polizei soll ein Heimbewohner das Feuer gelegt haben, indem er ein Sofakissen anzündete. Der mutmaßliche Täter wurde indes als unzurechnungsfähig eingestuft und das Verfahren eingestellt. Wie nun während des Prozesses offengelegt wurde, dauerte die komplette Evakuierung des Behindertenheims "Kavkaz" (Kaukasus) eine Stunde und 22 Minuten.

Gesetzgeber reagierte auf Katastrophe

In Reaktion auf die Brandkatastrophe verschärfte der Gesetzgeber 2021 die Vorschriften. Bis 2027 müssen alle Pflege-, Alters- und anderen Heime in Tschechien mit mehr als 50 Betten über Brandschutztüren und an die Feuerwehr angebundene Brandmeldeanlagen verfügen. In kleineren Einrichtungen sind zumindest Rauchmelder zu installieren. Vejprty liegt rund 100 Kilometer nordwestlich von Prag. (dpa)