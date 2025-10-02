Erzgebirge : Gleich mehrmals im Oktober Straßensperrungen wegen Baumpflege

Die Annaberger müssen sich im Oktober zeitweise auf Sperrungen und Halteverbote einstellen, weil im Stadtgebiet Arbeiten zur Baumpflege anstehen. Wann man folgende Straßen am besten meiden sollte.

Autofahrer in Annaberg-Buchholz müssen wohl bald mehr Zeit einplanen, weil sie auf einigen Strecken nicht wie gewohnt vorankommen dürften. Denn vom 8. bis 21. Oktober führt die Stadt Baumpflege-Arbeiten durch. Wie eine Sprecherin mitteilt, sind deshalb zeitweise Vollsperrungen und Halteverbote unumgänglich.