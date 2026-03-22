Erzgebirge: Händler verwandeln Marktplatz in Trödelmarkt

Das Angebot reichte von Dachbodenfunden wie Porzellan und Videospielen bis zu Kunsthandwerk. Eine Familie begeisterte mit Haarspangen und -klemmen.

Rund 30 Händler haben am Samstag den Annaberger Marktplatz in einen Trödelmarkt verwandelt. Das Angebot reichte von Dachbodenfunden wie Porzellan und alten Videospielen bis hin zu Kunsthandwerk. Ein Blickfang war der Stand von Familie Richter. Neben Dekoartikeln aus dem 3D-Drucker – darunter bewegliche Drachen – begeisterten die mehr als 100...