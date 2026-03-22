MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Claudia Lerch und Tobias Kropp beim Stöbern mit Finn Luca (13), Emilia Sofia (12) und Jette Helene (5).
Claudia Lerch und Tobias Kropp beim Stöbern mit Finn Luca (13), Emilia Sofia (12) und Jette Helene (5). Foto: Sebastian Paul
Claudia Lerch und Tobias Kropp beim Stöbern mit Finn Luca (13), Emilia Sofia (12) und Jette Helene (5).
Claudia Lerch und Tobias Kropp beim Stöbern mit Finn Luca (13), Emilia Sofia (12) und Jette Helene (5). Foto: Sebastian Paul
Annaberg
Erzgebirge: Händler verwandeln Marktplatz in Trödelmarkt
Von Sebastian Paul
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Angebot reichte von Dachbodenfunden wie Porzellan und Videospielen bis zu Kunsthandwerk. Eine Familie begeisterte mit Haarspangen und -klemmen.

Rund 30 Händler haben am Samstag den Annaberger Marktplatz in einen Trödelmarkt verwandelt. Das Angebot reichte von Dachbodenfunden wie Porzellan und alten Videospielen bis hin zu Kunsthandwerk. Ein Blickfang war der Stand von Familie Richter. Neben Dekoartikeln aus dem 3D-Drucker – darunter bewegliche Drachen – begeisterten die mehr als 100...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Sammler zeigen besondere Stücke
Jens Knopfe lässt sich von René Baumhäkel (v.l.) Medaillen zum Tag der Sachsen zeigen.
14 Händler und private Aussteller aus ganz Sachsen und darüber hinaus sind am Wochenende zur Münzbörse im Kulturzentrum „Erzhammer“ zusammen gekommen.
Sebastian Paul
23.03.2026
2 min.
Karriereende: Olympiasiegerin aus dem Erzgebirge gibt Zeitpunkt bekannt
Ihr größter Erfolg: Mit Victoria Carl (r.) gewann Katharina Hennig in einem legendären Rennen Gold im Teamsprint bei den Olympischen Spielen 2022.
Bereits Ende vergangenen Jahres hat Katharina Hennig Dotzler verkündet, dass die Olympischen Spiele in Italien ihre letzten sein werden. Nun äußert sich die Erzgebirgerin auch zum Ende ihrer erfolgreichen Karriere.
Sandra Häfner
23.03.2026
4 min.
Nichts mehr wie zuvor: Wie ein junger Familienvater aus Zwickau gegen Krebs kämpft
Ob Chemo-Therapie oder nächtliches Windelnwechseln: Patrick Stanik (mit Tochter Helena) und seine Frau Luisa halten zusammen.
Patrick Stanik war 35, als bei ihm Krebs festgestellt wurde. Ärzte hatten ihn aufgegeben. Damit wollte er sich nicht abfinden. Vor wenigen Monaten ist er Vater geworden. Und möchte nun anderen Krebspatienten in der Region Zwickau helfen.
Elsa Middeke
07:26 Uhr
1 min.
Motorradunfall bei Crottendorf - Mann schwer verletzt
Der Mann kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Mit seinem Motorrad prallt ein 48-Jähriger bei Crottendorf gegen einen Baum und verletzt sich schwer. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.
18.03.2026
4 min.
Erzgebirger feiern ihren „Rockstar“ – bis hin zu seinem Bart
Der legendäre Bart von Anton Günther: Auch Alleinunterhalter Robby Schubert nimmt an der haarigen Challenge im Erzgebirge teil.
Anlässlich des 150. Geburtstags von Anton Günther wird es verschiedene Events geben. Ein Verein hat sich zwei besondere Aktionen einfallen lassen. Die haben mit großen Hits und einem legendären Bart zu tun.
Patrick Herrl
07:23 Uhr
2 min.
Gold- und Silberpreise im freien Fall
Doch kein sicherer Hafen? Der Goldpreis fällt weiter.
Wer im Iran-Krieg auf Gold gesetzt hat, braucht starke Nerven. So schnell wie es beim Preis nach oben ging, geht es nun auch nach unten.
Mehr Artikel