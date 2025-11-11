Erzgebirge Helau: Annaberger Karnevalisten eröffnen die närrische Saison

Die Annaberger und Buchholzer Karnevalisten machen sich auf den Weg ins Morgenland. Zum Auftakt wurde es aber erst einmal weihnachtlich.

Ungewöhnliche Mischung am Dienstagvormittag auf dem Marktplatz in Annaberg-Buchholz: Aus den Lautsprechern erklang das „Rachermannel"-Lied, während von der Buchholzer Straße her ein erstes kräftiges Helau erschallte. Etwa 30 Mitglieder des Annaberger-Buchholzer Carnevalclub (ABC) waren an diesem 11. 11. etwas zeitiger zu Fuß in Buchholz...