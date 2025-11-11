Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Sebastian Paul
Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Erzgebirge Helau: Annaberger Karnevalisten eröffnen die närrische Saison
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Annaberger und Buchholzer Karnevalisten machen sich auf den Weg ins Morgenland. Zum Auftakt wurde es aber erst einmal weihnachtlich.

Ungewöhnliche Mischung am Dienstagvormittag auf dem Marktplatz in Annaberg-Buchholz: Aus den Lautsprechern erklang das „Rachermannel“-Lied, während von der Buchholzer Straße her ein erstes kräftiges Helau erschallte. Etwa 30 Mitglieder des Annaberger-Buchholzer Carnevalclub (ABC) waren an diesem 11. 11. etwas zeitiger zu Fuß in Buchholz...
