Förderanträge können beim Landratsamt gestellt werden. Bild: Ronny Küttner
Förderanträge können beim Landratsamt gestellt werden. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Erzgebirge: Inklusive Teilhabe von Menschen mit Behinderung wird gefördert
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Dem Erzgebirgskreis steht eine Zuwendung vom Freistaat in Höhe von rund 55.000 Euro zur Verfügung.

Dem Erzgebirgskreis steht eine Zuwendung vom Freistaat in Höhe von rund 55.000 Euro zur Verfügung, mit deren Hilfe Projekte zur inklusiven Teilhabe von Menschen mit Behinderung finanziert werden können. Anträge können Kommunen, Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, örtliche Träger der freien Wohlfahrtspflege sowie Kirchengemeinden,...
