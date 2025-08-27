Erzgebirge: Inklusive Teilhabe von Menschen mit Behinderung wird gefördert

Annaberg
Dem Erzgebirgskreis steht eine Zuwendung vom Freistaat in Höhe von rund 55.000 Euro zur Verfügung, mit deren Hilfe Projekte zur inklusiven Teilhabe von Menschen mit Behinderung finanziert werden können. Anträge können Kommunen, Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, örtliche Träger der freien Wohlfahrtspflege sowie Kirchengemeinden,...
