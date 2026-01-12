Erzgebirge kommt aus eisiger Nacht – Jetzt sind Regen, Glatteis, Sturmböen auf dem Fichtelberg angekündigt

Im Laufe des Montags ändert sich das Wetter im Erzgebirge: Die Temperaturen steigen an und Ausläufer eines Tiefs bringen Regen mit. Das kann auf den Straßen gefährlich werden.

Nach einer sehr kalten Nacht ist das Erzgebirge in die neue Woche gestartet. Die tiefste Temperatur wurde wieder aus Kühnhaide gemeldet, dort lagen die Temperaturen bei minus 26,9 Grad Celsius, in Aue bei 14,5 Grad Celsius, in Deutschneudorf bei 17,1 Grad. Überall in der Region herrschte am Montagmorgen strenger Frost bei Tiefstwerten zwischen... Nach einer sehr kalten Nacht ist das Erzgebirge in die neue Woche gestartet. Die tiefste Temperatur wurde wieder aus Kühnhaide gemeldet, dort lagen die Temperaturen bei minus 26,9 Grad Celsius, in Aue bei 14,5 Grad Celsius, in Deutschneudorf bei 17,1 Grad. Überall in der Region herrschte am Montagmorgen strenger Frost bei Tiefstwerten zwischen...