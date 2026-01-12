MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Erzgebirge kommt aus eisiger Nacht – Jetzt sind Regen, Glatteis, Sturmböen auf dem Fichtelberg angekündigt

Gefährlich: Durch überfrierende Nässe oder gefrierenden Regen kann Glatteis entstehen.
Gefährlich: Durch überfrierende Nässe oder gefrierenden Regen kann Glatteis entstehen. Bild: Christophe Gateau/dpa
Gefährlich: Durch überfrierende Nässe oder gefrierenden Regen kann Glatteis entstehen.
Gefährlich: Durch überfrierende Nässe oder gefrierenden Regen kann Glatteis entstehen. Bild: Christophe Gateau/dpa
Annaberg
Erzgebirge kommt aus eisiger Nacht – Jetzt sind Regen, Glatteis, Sturmböen auf dem Fichtelberg angekündigt
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Laufe des Montags ändert sich das Wetter im Erzgebirge: Die Temperaturen steigen an und Ausläufer eines Tiefs bringen Regen mit. Das kann auf den Straßen gefährlich werden.

Nach einer sehr kalten Nacht ist das Erzgebirge in die neue Woche gestartet. Die tiefste Temperatur wurde wieder aus Kühnhaide gemeldet, dort lagen die Temperaturen bei minus 26,9 Grad Celsius, in Aue bei 14,5 Grad Celsius, in Deutschneudorf bei 17,1 Grad. Überall in der Region herrschte am Montagmorgen strenger Frost bei Tiefstwerten zwischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
05.01.2026
1 min.
Frostige Nächte auf dem Fichtelberg erwartet
Aktuell liegen rund 30 Zentimeter Schnee auf dem Fichtelberg. (Archivbild)
Der Winter hält das Erzgebirge fest in seinem eisigen Griff. Mit Temperaturen von bis zu minus 15 Grad Celsius am Fichtelberg bleiben auch die kommenden Nächte bitterkalt.
08:30 Uhr
1 min.
Wer klaut denn so was? Diebe in Limbach-Oberfrohna stehlen Pflanzkübel aus Einfahrt
In Limbach-Oberfrohna wurden Pflanzkübel aus einer Einfahrt gestohlen.
Die Erde ließen sie noch zurück: Wo einst zwei Kübel standen, liegen nun zwei Erdhaufen. Wie viel der Diebstahl wert war.
Jonas Patzwaldt
08:30 Uhr
1 min.
Markneukirchen: Holzofen ruft Feuerwehr auf den Plan
Die Feuerwehr Markneukirchen rückte am Sonntag zu eine Ofenverpuffung aus. (Symbolfoto)
Ein Brand störte die sonntägliche Mittagsruhe von Bewohnern der Breiten Straße in Markneukirchen.
Cornelia Henze
11.01.2026
4 min.
Sorgen um die Zukunft: Wie ein anderer Kult dem Augustusburger Wintertreffen helfen könnte
Mit ihren Pelzmützen waren Wilfried Müller, Roland Kahl und Mario Kister (von links) für das winterliche Wetter bestens gerüstet.
Badezuber und andere verrückte Utensilien gehören der Vergangenheit an. Was bleibt, sind die Stammgäste dieses traditionsreichen Events, die sich über die überschaubare Resonanz ihre Gedanken machen.
Andreas Bauer
07:14 Uhr
2 min.
Glatteis zum Wochenstart im Südosten
Glatte Straßen und unsichere Wege prägen heute den Wochenstart im Südosten – Schulen entscheiden teils selbst über Präsenzunterricht. (Archivbild)
Nach strengem Frost wird es heute deutlich milder, doch Schnee und gefrierender Regen sorgen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für gefährliche Straßenverhältnisse zum Start in die Woche.
Mehr Artikel