Eine Woche der Demenz findet sachsenweit statt. Auch im Erzgebirgskreis sind Veranstaltungen geplant.
Eine Woche der Demenz findet sachsenweit statt. Auch im Erzgebirgskreis sind Veranstaltungen geplant. Bild: Harald Oppitz/KNA
Annaberg
Erzgebirge: Musik und Demenz - Singen gegen das Vergessen
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Erzgebirgskreis finden ab dem 20. September innerhalb der Demenzwoche Veranstaltungen ganz unterschiedlicher Art statt.

Unter dem Motto „Demenz – Mensch sein und Mensch bleiben“ findet sachsenweit vom 20. bis 28. September die Woche der Demenz statt. Ziel sei es aufzuklären, zu sensibilisieren und Unterstützungsangebote sichtbar zu machen, die Betroffenen und ihren Angehörigen helfen können, den Alltag mit der Erkrankung besser zu bewältigen, heißt es...
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
08:33 Uhr
1 min.
Gesundheitliche Probleme: Mann nach Unfall im Vogtland verstorben
Nach einem Unfall in Schöneck ist ein Autofahrer verstorben.
Ein 60-Jähriger ist am Mittwochmittag in Schöneck mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.
Tino Beyer
15.09.2025
6 min.
Welche Straßen im Erzgebirge diese Woche gesperrt sind
Im Erzgebirge sind wieder zahlreiche Straßen gesperrt.
Auf vielen Straßen im Erzgebirgskreis müssen Kraftfahrer in den kommenden Tagen wieder mit Behinderungen und Vollsperrungen rechnen. Wo es kein Durchkommen gibt, zeigt die „Freie Presse“.
unserer Redaktion
06.09.2025
5 min.
Ab ins Heim? „Davor kann man noch so viel machen“ – So arbeitet eine Tagespflege in Mittelsachsen
Ein Gast der Tagespflege Roßwein möchte ein Pflegebad nehmen. Mit im Bild: Anja Kraft (l.) und Heike Dutscho.
Demenz ist für viele Menschen ein Tabu-Thema – aus Angst, abgestempelt zu werden. Dabei kann ein Anruf Struktur und Lebensfreude zurückbringen – und Familien entlasten.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel