Erzgebirge: Musik und Demenz - Singen gegen das Vergessen

Annaberg
Im Erzgebirgskreis finden ab dem 20. September innerhalb der Demenzwoche Veranstaltungen ganz unterschiedlicher Art statt.
Unter dem Motto „Demenz – Mensch sein und Mensch bleiben“ findet sachsenweit vom 20. bis 28. September die Woche der Demenz statt. Ziel sei es aufzuklären, zu sensibilisieren und Unterstützungsangebote sichtbar zu machen, die Betroffenen und ihren Angehörigen helfen können, den Alltag mit der Erkrankung besser zu bewältigen, heißt es...
