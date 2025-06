Erzgebirge: Neuer Imagefilm knackt 100.000er-Marke

Schon der erste Kurzfilm ist ein voller Erfolg gewesen. Sein Nachfolger „Nah dran am Abgrund: Erzgebirge“ knüpft nahtlos daran an. Das Erfolgsrezept: mit einem Augenzwinkern auf Klischees blicken.

Es ist inzwischen drei Jahre her, als der Imagefilm „Weit weg von allem: Erzgebirge“ online ging und ein Riesenerfolg wurde. Seine Fortsetzung knüpft nahtlos daran an. „Nah dran am Abgrund: Erzgebirge“ wurde schon nach wenigen Wochen mehr als 100.000-mal gesehen. Humorvoll wirbt der Film für die Region, um für das Erzgebirge zu...