Erzgebirge: Opel-Fahrer verlässt Tankstelle mit 2,48 Promille

Offenbar nicht nur Diesel oder Benzin hatte ein Autofahrer getankt, der kürzlich an einer Tanke in Neukirchen in einen Opel Astra stieg - und losfuhr.

Offenbar nicht nur Diesel oder Benzin getankt hatte ein Autofahrer, der am späten Freitagabend an der Shell-Tankstelle an der Chemnitzer Straße in Neukirchen in einen Opel Astra stieg und losfuhr. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Samstag mitteilte, hatten Zeugen den offensichtlich betrunkenen Mann beobachtet und die Polizei informiert. Die...