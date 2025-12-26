Erzgebirge: Reise in die Welt der Volkskunst

Noch hat die Manufaktur der Träume geöffnet. Es gibt also Gelegenheit, eine besondere Sammlung in Familie zu entdecken.

Die Manufaktur der Träume an der Buchholzer Straße 2 in Annaberg-Buchholz lädt auch zum Ausklang des Jahre 2025 zu einer Entdeckungsreise durch die Welt der erzgebirgischen Volkskunst ein. Das Haus wirbt dafür, fantasievoll gestaltete Landschaften mit kleinen und großen Figuren, Märchenwesen, Tieren, Bergmännern und Engeln sowie eine...