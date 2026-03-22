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Jens Knopfe lässt sich von René Baumhäkel (v.l.) Medaillen zum Tag der Sachsen zeigen.
Jens Knopfe lässt sich von René Baumhäkel (v.l.) Medaillen zum Tag der Sachsen zeigen. Foto: Sebastian Paul
Jens Knopfe lässt sich von René Baumhäkel (v.l.) Medaillen zum Tag der Sachsen zeigen.
Jens Knopfe lässt sich von René Baumhäkel (v.l.) Medaillen zum Tag der Sachsen zeigen. Foto: Sebastian Paul
Annaberg
Erzgebirge: Sammler zeigen besondere Stücke
Von Sebastian Paul
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14 Händler und private Aussteller aus ganz Sachsen und darüber hinaus sind am Wochenende zur Münzbörse im Kulturzentrum „Erzhammer“ zusammen gekommen.

Zur Münzbörse im Kulturzentrum „Erzhammer“ kamen am Wochenende 14 Händler und private Aussteller aus ganz Sachsen und darüber hinaus zusammen. Sie präsentierten eine Auswahl von Brakteaten (Hohlpfennige) aus der Zeit um 1000. Neben klassischen Edelmetallen wie Gold und Silber glänzten große Kunstmedaillen aus Weißmetall, Kupfer und...
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