Die Sehmatalstraße ist im Bereich Frohnauer Hammer vom 11. bis 15. August gesperrt. Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf - stock.adobe.com
Die Sehmatalstraße ist im Bereich Frohnauer Hammer vom 11. bis 15. August gesperrt. Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf - stock.adobe.com
Annaberg
Erzgebirge: Schachtabdeckungen werden ausgetauscht
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Die Sehmatalstraße in Annaberg-Buchholz ist im Bereich Frohnauer Hammer vom 11. bis 15. August gesperrt.

Die Sehmatalstraße in Annaberg-Buchholz ist im Bereich Frohnauer Hammer vom 11. bis 15. August gesperrt. Grund der Sperrung ist der Austausch defekter Schachtabdeckungen, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Parkplatz Frohnauer Hammer am Gärtnerweg bleibt aus Richtung Bundesstraße 95 erreichbar. Der Parkplatz gegenüber dem Frohnauer Hammer ist...
