Erzgebirge: Schachtabdeckungen werden ausgetauscht

Annaberg
Die Sehmatalstraße in Annaberg-Buchholz ist im Bereich Frohnauer Hammer vom 11. bis 15. August gesperrt.
Die Sehmatalstraße in Annaberg-Buchholz ist im Bereich Frohnauer Hammer vom 11. bis 15. August gesperrt. Grund der Sperrung ist der Austausch defekter Schachtabdeckungen, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Parkplatz Frohnauer Hammer am Gärtnerweg bleibt aus Richtung Bundesstraße 95 erreichbar. Der Parkplatz gegenüber dem Frohnauer Hammer ist...
