Erzgebirge: Suche nach vermissten 42-Jährigen aus Annaberg Buchholz beendet

Seit Ende November wurde ein 42-Jähriger aus Annaberg-Buchholz vermisst. Die Kripo hatte die weiteren Ermittlungen übernommen.

Annaberg-Buchholz. Die öffentliche Fahndung nach einem 42-Jährigen aus Annaberg-Buchholz wurde beendet. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, wurde der Vermisste tot aufgefunden. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Der 42-Jährige hatte am Abend des 24. November gegen 18 Uhr seine Wohnung im Herzog-Georg-Ring in Annaberg-Buchholz verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Daraufhin wurden umfangreiche polizeiliche Maßnahmen eingeleitet, da nicht auszuschließen war, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet, teilte ein Polizeisprecher Anfang Dezember mit. Zwischenzeitlich hatte die Chemnitzer Kriminalpolizei die weitere Ermittlung übernommen. (rickh/jwen)