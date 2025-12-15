MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Fahndung nach einem 42-Jährigen aus Annaberg-Buchholz wurde aufgehoben.
Die Fahndung nach einem 42-Jährigen aus Annaberg-Buchholz wurde aufgehoben. Bild: Marijan Murat/dpa
Die Fahndung nach einem 42-Jährigen aus Annaberg-Buchholz wurde aufgehoben.
Die Fahndung nach einem 42-Jährigen aus Annaberg-Buchholz wurde aufgehoben. Bild: Marijan Murat/dpa
Update
Annaberg
Erzgebirge: Suche nach vermissten 42-Jährigen aus Annaberg Buchholz beendet
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Ende November wurde ein 42-Jähriger aus Annaberg-Buchholz vermisst. Die Kripo hatte die weiteren Ermittlungen übernommen.

Annaberg-Buchholz.

Die öffentliche Fahndung nach einem 42-Jährigen aus Annaberg-Buchholz wurde beendet. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, wurde der Vermisste tot aufgefunden. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Der 42-Jährige hatte am Abend des 24. November gegen 18 Uhr seine Wohnung im Herzog-Georg-Ring in Annaberg-Buchholz verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Daraufhin wurden umfangreiche polizeiliche Maßnahmen eingeleitet, da nicht auszuschließen war, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet, teilte ein Polizeisprecher Anfang Dezember mit. Zwischenzeitlich hatte die Chemnitzer Kriminalpolizei die weitere Ermittlung übernommen. (rickh/jwen)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
10.12.2025
1 min.
Zwei Straßen in Stadt im Erzgebirge gesperrt
Zu weiteren Verkehrseinschränkungen kommt es in Annaberg-Buchholz.
Die Christian-Melzer-Straße in Annaberg-Buchholz wird kurzzeitig gesperrt. Die Untere Schmiedegasse ist für mehrere Tage dicht.
Holk Dohle
10:30 Uhr
4 min.
Im ehemaligen Milchladen: Erzgebirger verkauft handgemachte Liköre in Chemnitz
Roy Walter Stein in seinem Geschäft „The Distillery“ auf der Reitbahnstraße.
Zwölf Jahre lang arbeitete Roy Walter Stein als Architekt. Dann musste eine Veränderung her. Schon länger verkauft er erzgebirgische Spirituosen. Für Events hat er nun einen Raum in Chemnitz.
Elisa Leimert
10:37 Uhr
5 min.
Charaktertest ohne den Kapitän: Für die Niners Chemnitz beginnen am Dienstag in Litauen zwei Wochen der Wahrheit
Enttäuschung pur bei Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane während des Spieles am vergangenen Freitag gegen Würzburg. Am Dienstag in Litauen wird er verletzt fehlen.
Nachdem sich der Geschäftsführer klar hinter Trainer und Team gestellt hatte, gab es eine Nicht-Leistung gegen Würzburg. Eine kommentierende Analyse zu einer Situation, die bedenklicher ist als vor einem Jahr.
Thomas Reibetanz
04.12.2025
1 min.
Havarie im Erzgebirge: Stadtgebiet zwischenzeitlich ohne Wasser
In der Kreisstadt kam es am Donnerstag zu Problemen bei der Trinkwasserversorgung.
Aufgrund einer Störung bei der Erzgebirge Trinkwasser GmbH ist für bis zu 500 Haushalte in Annaberg-Buchholz am Donnerstagmorgen die Trinkwasserversorgung ausgefallen.
Patrick Herrl
14.12.2025
4 min.
Konzert mit Stefanie Hertel in Rodewisch: Wenn die Feuerwehr mit Atemschutz anrückt
Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner bei ihrem Auftritt im Ratskellersaal Rodewisch.
Die Brandschutzmängel im Ratskellersaal hatten das Konzert zur Zitterpartie werden lassen. Am Freitag fand es nun statt - mit Auflagen, die der Rodewischer Wehrleiter auf der Bühne erklärte.
Sylvia Dienel
Mehr Artikel