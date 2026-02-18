MENÜ
Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Annaberg
Erzgebirge: Unbekannter Fahrzeugführer rammt Hausecke und flieht
Redakteur
Von Holk Dohle
Die Polizei sucht nach Zeugen einer Unfallflucht am Montag in Annaberg-Buchholz. Was geschah in der Scheibnerstraße?

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montagvormittag in Annaberg-Buchholz ereignet hat. Was genau geschah? Wie ein Sprecher des Polizeireviers Annaberg am Mittwoch mitteilte, hat ein unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum zwischen 7 und 11 Uhr auf der Scheibnerstraße, Höhe Hausnummer 13, eine Hausecke beschädigt und dabei...
