Denis K. wird seit dem 24. November vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe.
Denis K. wird seit dem 24. November vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe. Bild: Polizei
Denis K. wird seit dem 24. November vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe.
Denis K. wird seit dem 24. November vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe. Bild: Polizei
Annaberg
Erzgebirger seit neun Tagen vermisst: Wo ist Denis K.?
Redakteur
Von Patrick Herrl
Die Polizei sucht nach einem 42-Jährigen aus Annaberg-Buchholz. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Annaberg-Buchholz.

Die Polizei sucht seit mehreren Tagen nach Denis K., der seit dem Abend des 24. November vermisst wird. Der 42-Jährige verließ an jenem Montag gegen 18 Uhr seine Wohnung im Herzog-Georg-Ring in Annaberg-Buchholz und kehrte bislang nicht zurück. Es seien umfangreiche polizeiliche Maßnahmen eingeleitet worden, da nicht auszuschließen ist, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet, teilt ein Polizeisprecher mit. Womöglich sei er auch auf medizinische Hilfe angewiesen.

Wo sich der Vermisste aufhalten könnte und welchen Hintergrund sein Verschwinden hat, ist bislang unklar. „Die Überprüfung bekannter Anlaufstellen sowie das Aufsuchen von Kontaktpersonen und Verwandten verlief bisher ergebnislos“, erklärt ein Polizeisprecher. Die weiteren Ermittlungen führt nunmehr die Kriminalpolizei Chemnitz.

Dabei wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten. Denis K. ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat lange, rote Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er komplett schwarz gekleidet. Auffällig bei ihm sei zudem ein Leberfleck zwischen Stirn und Augenbrauen.

Wer Denis K. seit den Abendstunden des 24. gesehen hat und Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich telefonisch an die Chemnitzer Kriminalpolizei wenden. (rickh) Ruf: 0371 3873448

