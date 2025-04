Erzgebirgische Philharmonie gastiert in Aue und Annaberg-Buchholz

Für Liebhaber der klassischen Musik: Das 7. Philharmonische Konzert ist am im Kulturhaus Aue und am Montag Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz zu hören.

Liebhaber der klassischen Musik kommen in den nächsten Tagen in Aue und Annaberg-Buchholz auf ihre Kosten. Am Samstag, 15. März, lädt die Erzgebirgische Philharmonie Aue zum 7. Philharmonischen Konzert ins Kulturhaus Aue und am Montag, 17. März, ins Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz ein. Beginn ist jeweils 19.30 Uhr. Das...