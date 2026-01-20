Annaberg
Erzgebirger sind Profis beim Drehort-Raten. So wird auch beim 14. Erzgebirgskrimi „Mordholz“ diskutiert, wo genau die Klappe gefallen ist. „Freie Presse“ hilft vor der Ausstrahlung Samstagabend etwas auf die Sprünge.
Warten? Wir sind viel zu neugierig und wollten natürlich vor der klassischen Fernsehausstrahlung am Samstagabend wissen, wie viel Erzgebirge im neuen Erzgebirgskrimi steckt. Und wir haben in „Mordholz“, so der Name der Folge 14, viel gefunden: den Frohnauer Hammer, das Buchholzer Türmel, den Pöhlberg … Kennen Sie alle Drehorte? Wenn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.