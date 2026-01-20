MENÜ
Wo genau ist dieser Aussichtspunkt zu finden, der im Film für einen Dialog zwischen Luise Wolf (Jana Klinge) und Leonie Kampmann (Leonie Brill) genutzt wird?
Wo genau ist dieser Aussichtspunkt zu finden, der im Film für einen Dialog zwischen Luise Wolf (Jana Klinge) und Leonie Kampmann (Leonie Brill) genutzt wird?
Annaberg
Erzgebirgskrimi Nr. 14 - Erkennen Sie, wo diese Szenen gedreht wurden?
Redakteur
Von Katrin Kablau
Erzgebirger sind Profis beim Drehort-Raten. So wird auch beim 14. Erzgebirgskrimi „Mordholz“ diskutiert, wo genau die Klappe gefallen ist. „Freie Presse“ hilft vor der Ausstrahlung Samstagabend etwas auf die Sprünge.

Warten? Wir sind viel zu neugierig und wollten natürlich vor der klassischen Fernsehausstrahlung am Samstagabend wissen, wie viel Erzgebirge im neuen Erzgebirgskrimi steckt. Und wir haben in „Mordholz“, so der Name der Folge 14, viel gefunden: den Frohnauer Hammer, das Buchholzer Türmel, den Pöhlberg … Kennen Sie alle Drehorte? Wenn...
