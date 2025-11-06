Extremer Fall von Tierleid im Erzgebirge: Tierheim nimmt stark verwahrlosten Hund aus Stadtgebiet auf

Annaberg
Ein Fundhund aus Annaberg-Buchholz sorgt derzeit nach einem Facebook-Post des Tierheims „Neu-Amerika“ für Aufsehen. Er kam in miserablem Zustand dort an. Was bekannt ist.
Einen extrem verwahrlosten Hund hat das Tierheim „Neu-Amerika“ bei Annaberg-Buchholz in seine Obhut genommen. Die Veröffentlichung eines Fotos des kleinen Rüden, der sich laut Tierheimleiterin Peggy Kreher in miserablem Zustand befindet, löste via Facebook Hunderte Kommentare aus.
