Extremer Fall von Tierleid im Erzgebirge: Tierheim nimmt stark verwahrlosten Hund aus Stadtgebiet auf

Ein Fundhund aus Annaberg-Buchholz sorgt derzeit nach einem Facebook-Post des Tierheims „Neu-Amerika“ für Aufsehen. Er kam in miserablem Zustand dort an. Was bekannt ist.

Einen extrem verwahrlosten Hund hat das Tierheim „Neu-Amerika" bei Annaberg-Buchholz in seine Obhut genommen. Die Veröffentlichung eines Fotos des kleinen Rüden, der sich laut Tierheimleiterin Peggy Kreher in miserablem Zustand befindet, löste via Facebook Hunderte Kommentare aus.