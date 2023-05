Feuer in Mehrfamilienhaus im Erzgebirge: "Es hätte zur Todesfalle werden können"

Dichter Rauch im Treppenhaus: Drei Senioren mussten in Thermalbad Wiesenbad aus einem Haus an der B 101 gerettet werden. Nun liegt das Ergebnis der Brandursachenermittler vor.

Thermalbad Wiesenbad. Die Situation war bedrohlich. Zwei Tage nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Thermalbad Wiesenbad steht für Bürgermeister Thomas May fest: "Es hätte zur Todesfalle werden können." Was noch viel Schlimmer ist: Das Feuer im Hausflur wurde vermutlich absichtlich gelegt. Das jedenfalls geht aus dem Bericht der Brandursachenermittler der Kriminalpolizei am Montag hervor. Nun wird wegen schwerer Brandstiftung ermittelt, so die Chemnitzer Polizei.

Senioren werden mithilfe der Fluchthaube gerettet

Ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten - das heißt: Einsatzkräfte sämtlicher Ortsteilwehren von Thermalbad Wiesenbad - war am Sonnabend kurz vor 21 Uhr alarmiert worden. Das Stichwort: "Kellerbrand". An den Roten Häusern an der Freiberger Straße (B 101) drang bereits dichter Rauch aus dem Treppenhaus. Angriffstrupps gingen unter Atemschutz ins Gebäude: Zwei Bewohner (79 und 86 Jahre alt) konnten mittels Fluchthaube gerettet werden. Feuerwehrleute setzen diesen speziellen Schutz aus beschichtetem Gewebe mit integriertem Sichtfenster und Filter ein, um Menschen sicher aus verrauchten Räumen evakuieren zu können. Thomas May: "Als ich die Senioren auf einer Bank sitzen sah, hat mich das erst einmal etwas beruhigt. Zum Glück war es in der Nacht nicht so kalt." Das Ehepaar habe das einzig Richtige getan, so der Bürgermeister weiter. Später hätten ihm die Senioren erzählt, dass sie, als sie die Wohnungstür öffneten und den Rauch im Treppenhaus sahen, die Tür sofort wieder schlossen und auf Hilfe warteten." Warum? Weil, je nach physischer Verfassung schon zwei, drei Atemzüge eine Kohlenmonoxidvergiftung verursachen können. Rauchgas schädigt Luftröhre, Atemröhre und Lunge. Man kann an den toxischen Substanzen versterben.

Höhe des Sachschadens weiter unklar

Das Feuer im Treppenhaus war von Holzbriketts ausgegangen. Warum die im Hausflur gelagert wurden, muss nun geklärt werden. Weiter unklar ist die Höhe des entstandenen Sachschadens.

Der Brand wurde schnell gelöscht. Die Bundesstraße war während der Löscharbeiten für drei Stunden gesperrt. Thomas May: "Ich bin froh und dankbar, dass nichts passiert ist." In Sicherheit gebracht werden konnte auch eine 90-jährige Bewohnerin. Das Haus wurde entlüftet, die Senioren sowie eine weitere Familie konnten wieder in ihre Wohnungen. (urm/ka)