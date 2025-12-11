MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch ein Rentiergehege, hier ein Symbolfoto, soll es in Geyersdorf geben.
Auch ein Rentiergehege, hier ein Symbolfoto, soll es in Geyersdorf geben. Bild: Jane Barlow/PA Wire/dpa
Ein besonderer Weihnachtsmarkt, hier ein Symbolfoto, findet in Geyersdorf statt.
Ein besonderer Weihnachtsmarkt, hier ein Symbolfoto, findet in Geyersdorf statt. Bild: Roberto Pfeil/dpa
Auch ein Rentiergehege, hier ein Symbolfoto, soll es in Geyersdorf geben.
Auch ein Rentiergehege, hier ein Symbolfoto, soll es in Geyersdorf geben. Bild: Jane Barlow/PA Wire/dpa
Ein besonderer Weihnachtsmarkt, hier ein Symbolfoto, findet in Geyersdorf statt.
Ein besonderer Weihnachtsmarkt, hier ein Symbolfoto, findet in Geyersdorf statt. Bild: Roberto Pfeil/dpa
Annaberg
Feuerwehr im Erzgebirge öffnet Mini-Weihnachtsmarkt samt Rentiergehege
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Freiwillige Feuerwehr Geyersdorf lädt zu einem besonderen Weihnachtsmarkt ein. Samt Wichtelkino und Weihnachtsmann-Elfen.

Die Freiwillige Feuerwehr Geyersdorf und ihr Förderverein laden am Sonnabend zum Weihnachtsmarkt an ihr Depot ein. Es sei einer der kleinsten, aber zugleich charmantesten Weihnachtsmärkte der Region, kündigt die Wehr in dem Ortsteil von Annaberg-Buchholz an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
11.11.2025
2 min.
Tödlicher Arbeitsunfall im Erzgebirge: Prozess um Tod eines 21-Jährigen
Ein Mitarbeiter einer Firma aus Geyersdorf muss sich wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung vor Gericht verantworten.
Am Amtsgericht Marienberg beginnt nächste Woche der Prozess um einen tragischen Arbeitsunfall bei einer Firma in Geyersdorf. Ein Mitarbeiter muss sich wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung verantworten.
Patrick Herrl
15:06 Uhr
6 min.
Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
Die Koalitionsspitzen präsentieren nach nächtlichen Beratungen Ergebnisse.
"Sichtbar und spürbar" - so sollen die schwarz-roten Reformen im neuen Jahr nach Aussage des Kanzlers werden. Millionen Menschen sollen betroffen sein: im Verkehr, bei der Rente, beim Bürgergeld.
Basil Wegener, Andreas Hoenig, Sascha Meyer und Christoph Trost, dpa
15:03 Uhr
3 min.
EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum. (Archivbild)
Weniger Bürokratie, mehr Klarheit: Die EZB will kleine Banken entlasten und Kapitalpuffer bündeln. Was bedeutet das für den Wettbewerb mit US-Banken?
05.12.2025
1 min.
Dorf im Erzgebirge eröffnet Weihnachtsmarkt am Nikolaustag
In Crottendorf (Archivfoto) findet am Wochenende der Weihnachtsmarkt statt.
In Crottendorf wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmann kommen auch Wichtel.
Annett Honscha
Mehr Artikel