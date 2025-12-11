Feuerwehr im Erzgebirge öffnet Mini-Weihnachtsmarkt samt Rentiergehege

Annaberg
Die Freiwillige Feuerwehr Geyersdorf lädt zu einem besonderen Weihnachtsmarkt ein. Samt Wichtelkino und Weihnachtsmann-Elfen.
Die Freiwillige Feuerwehr Geyersdorf und ihr Förderverein laden am Sonnabend zum Weihnachtsmarkt an ihr Depot ein. Es sei einer der kleinsten, aber zugleich charmantesten Weihnachtsmärkte der Region, kündigt die Wehr in dem Ortsteil von Annaberg-Buchholz an.
