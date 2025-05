Feuerwehr im Erzgebirge: Vom Einsatzalltag zum Jubiläumsfest

Drei Tage lang wird in Wiesa das 140-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr gefeiert. Was die Brandbekämpfer für den Ort leisten, zeigt schon ein Blick in die jüngere Historie.

Es soll ein großes Fest werden, das diesen Freitagabend beginnt und erst am Sonntagnachmittag seinen Ausklang findet. Auf dem Areal des Eisstadions unterhalb der Turnhalle feiert die Freiwillige Feuerwehr Wiesa ihr 140-jähriges Bestehen. Die Vorfreude ist groß. Doch es gibt auch eine Sorge. Dabei zeigt schon ein Blick in die jüngere Historie,... Es soll ein großes Fest werden, das diesen Freitagabend beginnt und erst am Sonntagnachmittag seinen Ausklang findet. Auf dem Areal des Eisstadions unterhalb der Turnhalle feiert die Freiwillige Feuerwehr Wiesa ihr 140-jähriges Bestehen. Die Vorfreude ist groß. Doch es gibt auch eine Sorge. Dabei zeigt schon ein Blick in die jüngere Historie,...