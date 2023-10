Feuerwehreinsatz in Annaberg: Unwegsames Gelände erschwert Brandbekämpfern die Arbeit

Zunächst zu einem Dachstuhlbrand alarmiert, mussten die Kameraden am Ende eine brennende Gartenlaube löschen. Die war nur schwer zu erreichen.

Zu einem Dachstuhlbrand in der ehemaligen Musikschule an der Bruno-Matthes-Straße sind Feuerwehren von Annaberg-Buchholz am Samstag alarmiert worden. Beim Eintreffen vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer von einer verlassenen Gartenlaube ausging. Baustelle und unwegsames Gelände erschwerten den Einsatz, berichtet Paul Reuter von der...