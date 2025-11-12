Feuerwehrübung in Besucherbergwerk im Erzgebirge: Einsatzkräfte proben Spezialfall

Eine Feuerwehrübung im Stadtzentrum von Annaberg hat am Dienstagabend viele Blicke auf sich gezogen. Die Übung hatte einen besonderen Anlass.

Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz sind am frühen Dienstagabend zum Besucherbergwerk „Im Gößner“ im Erzgebirgsmuseum der Stadt ausgerückt. Der Grund war eine Übung des Bergbau- und Höhenrettungszugs der Stadtfeuerwehr, wie Zugführer Paul Reuter erläutert. Diese hatte einen besonderen Hintergrund. Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz sind am frühen Dienstagabend zum Besucherbergwerk „Im Gößner“ im Erzgebirgsmuseum der Stadt ausgerückt. Der Grund war eine Übung des Bergbau- und Höhenrettungszugs der Stadtfeuerwehr, wie Zugführer Paul Reuter erläutert. Diese hatte einen besonderen Hintergrund.