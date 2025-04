Erzgebirge 4 min.

Malle-Stimmung am Fichtelberg: Was im Erzgebirge am Wochenende los ist

Der Fichtelberg verwandelt sich am Samstag zum Mount Mallorca. Doch das ist nicht der einzige Höhepunkt in der Region. Von Rummel in Zschopau bis Naschmarkt in Neukirchen: Wohin sich ein Ausflug am Wochenende lohnt.