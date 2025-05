Fichtelbergmarsch: 63 Kilometer, 16 Stunden Kampf – Warum tut man sich das an? Die ersten Bilder

Der Fichtelberg ruft! Mit knackigen minus vier Grad Celsius. 1600 Teilnehmer packen es seit dem Morgen an. Die Startplätze für den Extremmarsch waren für die 21. Auflage binnen Rekordzeit vergeben.

Bestzeiten sind bereits bei der Anmeldung gefragt. Binnen dreieinhalb Tagen waren die 1600 Startplätze für den 21. Fichtelbergmarsch vergeben – vor einem Jahr noch in zehn Tagen. Noch im Halbdunkel sind die Extremwanderer am Sonnabendmorgen in Chemnitz gestartet. Der Fichtelberg ruft! Zu diesem Zeitpunkt mit knackigen minus vier Grad Celsius.