Forschen, Knobeln, Staunen zum Tag der Schiene im Erzgebirge

Ein Tag für die ganze Familie. Von der Morsetelegrafie zum modernen Datenfunk oder dem Codeknacken im Spiel „Escape-Train“: In Annaberg-Buchholz gibt es am Samstag viel zu entdecken.

Für Samstag lädt der Smart Rail Connectivity Campus (SRCC) gemeinsam mit Partnern zu einem Blick in die Zukunft der Mobilität. Von Forschung zum Anfassen bis hin zu spannenden Mitmachangeboten wird am Bahnhof Annaberg-Buchholz Süd viel geboten.