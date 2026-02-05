MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schön anzuschauen, aber gefährlich: mit Schnee und Eis behangene Bäume.
Schön anzuschauen, aber gefährlich: mit Schnee und Eis behangene Bäume. Bild: Ronny Küttner
Schön anzuschauen, aber gefährlich: mit Schnee und Eis behangene Bäume.
Schön anzuschauen, aber gefährlich: mit Schnee und Eis behangene Bäume. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Forstbetrieb im Erzgebirge warnt: Im Wald lauert Gefahr
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In höheren Lagen könnten Baumkronen und Äste aufgrund der Schnee- und Eislast abbrechen und herabfallen. Offizielle Sperrungen gibt es noch nicht.

So schön mit Eis und Schnee behangene Bäume im oberen Erzgebirge derzeit aussehen, von ihnen geht Gefahr aus. Tobias Hamm, Leiter Staatsforstbetrieb im Forstbezirk Neudorf, hat sich am Donnerstag mit einer Warnung an „Freie Presse“ gewandt: „Das Betreten der Wälder im Bereich des Fichtelbergs ab einer Höhe von 850 Metern ist derzeit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
02.01.2026
1 min.
Im Erzgebirge öffnen weitere Pisten
In Crottendorf startet an diesem Freitag, 13 Uhr der Skibetrieb.
Zum Start ins neue Jahr gibt es für Wintersportler in der hiesigen Region mehr und mehr Angebote. So beginnt an weiteren Liften die Skisaison.
Kjell Riedel
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
13.01.2026
4 min.
„Es muss doch eine weniger brutale Lösung geben“ – Kritik an Drückjagden im Erzgebirge
Im Erzgebirge gibt es in dieser Jagdsaison wieder zahlreiche Drückjagden. Das löst Verunsicherung und Kritik aus.
In den hiesigen Wäldern läuft die Drückjagdsaison. Während die einen in solchen Jagden einen wichtigen Baustein ihrer Arbeit sehen, fragen sich andere, ob dabei nicht viel zu viel Wild getötet wird.
Kjell Riedel
Mehr Artikel