Forstbetrieb im Erzgebirge warnt: Im Wald lauert Gefahr

In höheren Lagen könnten Baumkronen und Äste aufgrund der Schnee- und Eislast abbrechen und herabfallen. Offizielle Sperrungen gibt es noch nicht.

So schön mit Eis und Schnee behangene Bäume im oberen Erzgebirge derzeit aussehen, von ihnen geht Gefahr aus. Tobias Hamm, Leiter Staatsforstbetrieb im Forstbezirk Neudorf, hat sich am Donnerstag mit einer Warnung an „Freie Presse“ gewandt: „Das Betreten der Wälder im Bereich des Fichtelbergs ab einer Höhe von 850 Metern ist derzeit...